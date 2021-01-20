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MEB'den son dakika yüz yüze eğitim kararı: 22 Ocak'ta başlıyor

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 20:40 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 21:26

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren başlatılacağı bildirildi.


Bakanlıktan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel  okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime  ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.
 
Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve  mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel  okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve  mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren  başlatılacak.
 
Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı  fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en  fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
 
Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma  ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce  belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları  ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı  olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.
 
Kurslarda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilen  mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak  üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.
 
  
 

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