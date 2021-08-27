MEB'den son dakika açıklaması! 81 ile resmi yazı gönderildi! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar...

MEB'den okulların açılmasına günler kala son dakika açıklaması! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen duyuruldu. Milyonlarca öğrenci için harekete geçildi genelge yayımlandı. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfların hepsini kapsıyor. İşte okulların açılmasına günler kala son dakika açıklaması...