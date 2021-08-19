Mazerete bağlı yer değiştirme! Özür grubu tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İl içi ve iller arasında eş durumu tayin ve mazerete bağlı yer değiştirme!

İl içi ve il dışı özür grubu tercih başvurusu nasıl yapılır? Mazerete bağlı yer değiştirme 2021 süreci devam ediliyor. İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği yapacak öğretmenler için tercih süreci başladı. Peki, Mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman sona erecek? İşte eş durumu tayin ve mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ile ilgili detaylar…

Mazerete bağlı yer değiştirme süreciyle ilgili MEB duyuru yayımladı. İl içi ve il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunacak olan öğretmenler, bakanlığı takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak. Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı, aile birliğine bağlı, can güvenliğine bağlı ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirme tercih başvurusunda bulunabilecek. Mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 23 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. İşte İl içi ve iller arasında eş durumu tayin ve mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları…

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

MAZERETE BAĞLI ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

İller arasında



Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuruda bulunacak öğretmenler, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenmeyecektir.



Bu kapsamda 40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.



Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir.

İl içerisinde

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.



Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.



Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.



Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.



Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.