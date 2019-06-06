06 Haziran 2019 Perşembe
İSTANBUL 
28°C / 18°C
GALERİ VİDEO
BIST 90.346 -0.27 EURO 6,5060 1.17
USD 5,7850 0.93 ALTIN 247,730 1.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mavi kapak toplayan dede toruna güzel haber!

AA |  06 Haziran 2019 Perşembe - 13:00 | Son Güncelleme : 06 06 2019 - 13:54

Eskişehir'de 12 yıl önce başladıkları mavi kapak kampanyasıyla bugüne kadar yaklaşık 250 bedensel engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını gideren dede Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş'ın yönettiği 77 bin takipçisi bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalınan Instagram hesabı, medyada yer alan haberlerin ardından iade edildi.


Torun Melike Sarıtaş'ın sosyal medyadaki şahsi hesabına "3 bin lira  verirseniz hesabınızı geri veririm. Bizim de ekmek kapımız bu. Ev geçindiriyoruz.  Ben de hesap şifresi kırma programına para harcıyorum." diye mesaj atarak para  talep eden şüpheli ya de şüpheliler, medyadaki haberleri okuyan takipçilerin  yoğun mesajlarının ardından hesabı Melike Sarıtaş'a iade etti.
 
Sarıtaş, AA muhabirine açıklamada, hesabın tekrar emin ellerde  olduğunu belirterek "Çok mutlu olduk. Basın mensupları ve takipçilerimiz  sayesinde hesabımızı vermek zorunda kaldılar. Sanıyorum internet sitelerine düşen  haberleri görünce korktular. Şimdiye kadar 250'ye yakın tekerlekli sandalye  dağıttık. Mavi kapak toplayarak Türkiye'nin her yerine dedemle birlikte yardım  etmeye devam edeceğiz. Şikayetimiz devam ediyor. Yapanların bulunmasını  istiyoruz." diye konuştu.
 
Ramazan Bayramı'nda kendilerine gelen mesajla Instagram hesaplarının  çalındığını öğrenen Halit Aydoğan ve Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarını  çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne başvuruda  bulunmuştu.
 

ETİKETLER

gündem haber dede torun mavi kapak sosyal medya hesap
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.