Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ı buluşturan dizi, çok yakında ekrana gelmeye başlayacak.
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- Masumlar Apartmanı'ndan ilk kareler
Masumlar Apartmanı'ndan ilk kareler
30 Ağustos 2020 Pazar - 14:59 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 14:59
TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”nın setinden ilk kareler ortaya çıktı.
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