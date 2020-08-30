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Masumlar Apartmanı'ndan ilk kareler

30 Ağustos 2020 Pazar - 14:59 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 14:59

TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”nın setinden ilk kareler ortaya çıktı.


Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ı buluşturan dizi, çok yakında ekrana gelmeye başlayacak.
 

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