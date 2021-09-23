MasterChef'te Şükrü'den büyük hata! Mehmet Şef'in takdirini kazandı

22 Eylül Çarşamba akşamı 74'üncü bölümüyle ekranlara gelenMasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Börek düellosu yapılan gecede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kura çekerek hem yapacakları börek çeşidi hem de rakibini belirledi.