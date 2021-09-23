Gazetevatan.com » Magazin » MasterChef'te Şükrü'den büyük hata! Mehmet Şef'in takdirini kazandı
MasterChef'te Şükrü'den büyük hata! Mehmet Şef'in takdirini kazandı
Tv8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef, 22 Eylül Çarşamba akşamı 74'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede börek düellosu yapıldı. Oyunu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele ederken geceye Şükrü damga vurdu. İşte detaylar...
22 Eylül Çarşamba akşamı 74'üncü bölümüyle ekranlara gelenMasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Börek düellosu yapılan gecede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kura çekerek hem yapacakları börek çeşidi hem de rakibini belirledi.
22 Eylül Çarşamba akşamı 74'üncü bölümüyle ekranlara gelenMasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Börek düellosu yapılan gecede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kura çekerek hem yapacakları börek çeşidi hem de rakibini belirledi.