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MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı!
TV8'de yayınlanan Masterchef yarışması hız kesmeden devam ediyor. 17 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te potadaki yedi isim canla başla mücadele etti. Yapılan tadım sonrası elenen ismin belli olduğu Masterchef'te duygusal anlar yaşandı.
MasterChef 2021'in 17 Ekim akşamı ekranlara gelen 92'nci bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potada olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan karşı karşıya geldiler.
MasterChef 2021'in 17 Ekim akşamı ekranlara gelen 92'nci bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potada olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan karşı karşıya geldiler.