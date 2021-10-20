Masterchef kim potaya gitti 19 Ekim? Dokunulmazlığı kim ve hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışması ve takım merak edilirken eleme potasına giden yarışmacı da merak konusu oldu. Peki,Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı, kim potaya gitti? MasterChef eleme adayları 19 Ekim 2021…

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından dün yayınlanan son bölümde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. MasterChef 94. bölümde oynanacak dokunulmazlık oyunu konsepti ise sütlü tatlılar oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım, önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Sonrasında eleme konseyi toplandı ve potaya giden isimler belirlendi. Peki, Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu, hangi takım ve yarışmacı dokunulmazlık aldı? İşte Masterchef eleme adayları…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye 2021'de yine heyecan doruktaydı. Dün yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Dokunulmazlık oyunu konsepti sütlü tatlılar idi. Düello şeklinde yapılan oyunda eşleşmeleri Hasan belirledi. Mücadelenin galibi olan ve dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, siyah önlükleri giydi ve bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Mehmet şefin imza tabağı Yıldız’ı için 45 dakika süre verildi. Şefler, tadım yaptıkları tabaklardan Tahsin, Araz, Sergen ve Hasan’ınkini beğendi. Bu isimler arasında gecenin en başarılı tabağını çıkaran isim Araz oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 19 EKİM

MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Araz, eleme potasına Rabia’yı gönderdi. Mavi takım kaptanı Hasan ise eleme potasına Dilara’yı gönderdi.