Marmara Denizi ne zaman düzelecek? Türkiye için büyük tehlike

Marmara’daki müsilaj sorunun çözümü için dört koldan çalışma yapılırken, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ilginç bir tespit yaparak, “Nehirlerden daha az su gelince Marmara Denizi bir göl gibi davranmaya başladı” dedi. Besin zincirinin kırılıp kırılmadığını tespite çalıştıklarını dile getiren Birpınar, “Bu zincir kırılmadıysa Marmara düzelir” diye konuştu. Birpınar, gittikçe ısınan Akdeniz ’in tropikal iklime girebileceğini, turizmin ölebileceğini, balık türlerinin yok olabileceğini söyledi.

AVRUPA’NIN KİRİ GELİYOR

Birpınar, TBMM Çevre Komisyonu’nda çevre meselesinin sınır tanımadığını vurgularken, “Siz istediğiniz kadar burada temiz olun, o havzadaki başka ülkeler eğer bir yerleri kirletiyorsa o kirlilik gene size geliyor ki, şu anda Karadeniz ’i en çok kirleten nehirlerden bir tanesi yıllardır Tuna Nehri. Yani Avrupa ’nın bütün kirliliği maalesef bize geliyor, hatta yabancılar gelip varillerini Karadeniz’e bıraktılar” ifadelerini kullandı. İklim değişikliği nedeniyle nehirlerin kuruması başta olmak üzere Marmara’ya gelen su miktarının azaldığına işaret eden Birpınar, şunları söyledi:

“Daha az su gelince dolayısıyla Marmara Denizi bir göl gibi davranmaya başladı. Göl gibi davranıyor yani durgunluk oluşuyor, vorteksler hem dikeyde hem yatayda azalınca, dalgalanma olmayınca o azaldı. Sıcaklık da son 10 senede 2,5 derece artmış durumda Marmara’da. Bütün bunlara bir de kirlilik eklenince belki de türlerin birisi yok oldu, besin zinciri koptu. Aslında bu; bir tarla düşünün, tarlaya siz bakmadığınız zaman otlar sarar değil mi? Aynı şekilde denizin içerisinde müsilaj da böyle bir şey. Belki de fazla balıkçılık yapıldı bilmiyoruz, ama tek bir sebepten kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz.”

PATOLOJİK İNCELEME

Marmara’da, “patolojik” inceleme yapıldığını belirten Birpınar, tıpkı insan vücudundan alınan kitlelerde kanser olup olmadığını anlamak için yapılan patolojik incelemenin Marmara için de TÜBİTAK’ta yapıldığını belirtti. Mikroorganizmaların kirlilik nedeniyle aşırı beslendiklerini ve obezleşip öldüklerini dile getiren Birpınar, ölenlerin yukarı çıktığını, entübe olanların da aşağıda deniz dibini sardığını kaydetti. Birpınar, “Türlerin besin zinciri kırılmadıysa Marmara düzelir” tespitini yaparak, şunları kaydetti:

“Bu fitoplanktonlar aslında denizin içerisindeki en ufak canlılar. Güneş ışığıyla mikroorganizma olarak büyüyor, bunu ‘zooplankton’ dediğimiz hayvansal mikroorganizmalar, onu da küçük balıklar yiyor, onu daha büyük balıklar yiyor, onu da köpek balığı yiyor. Böyle bir zincir var. Eğer bu zincirlerden bir tanesi koptuysa Marmara’da ne olur? Onu yiyen bir tür kaybolunca öbürü çok fazlalaşmaya başlar ve her tarafı sarar. Bu karada da öyle, denizde de öyle, inşallah öyle değildir.”

‘80 MİLYAR EURO’YA İHTİYAÇ VAR’

Birpınar çevre konularında hiç kimsenin birbirini suçlayarak vicdanını rahatlatamayacağını dile getirirken “İşte müsilaj meselesi, bu işi hep beraber yıllardır bu hâle getirdik” dedi. Birpınar Türkiye’nin çevre altyapısını Batı ülkelerinin seviyesine çıkarabilmesi için 80 milyar euro kaynağa ihtiyacı olduğunu kaydetti.

‘TURİZM ÖLÜR’

Birpınar, Akdeniz’in de inanılmaz hızla ısındığına işaret ederek, “Eğer artı 0,5 derece daha Akdeniz suyu ısınırsa buna benzer sorunlar burada daha da büyüyerek görebiliriz. Ayrıca fırtınalar, siklonlar olabilir, büyük hortumlar meydana gelebilir yani aslında Akdeniz bölgesi bir tropikal iklime girebilir, belki turizm burada ölür. Ki şimdi balıklar üzerinden görüyoruz, işte aşağıdaki denizlerden yukarıya doğru balon balıkları Kızıldeniz’den yukarıya gelmeye başladı, orada bütün türleri yemeğe başladı, bu sıkıntıları yaşıyoruz” diye konuştu. (Milliyet)