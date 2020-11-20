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Marmara'da korkutan deprem!

20 Kasım 2020 Cuma - 7:43 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 7:57

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi'nde saat 07.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'ın verilerine göre Gemlik Körfezi'nde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Yerin 4.7 kilometre altında gerçekleşen deprem sabah saat 07:20 sularında gerçekleşti.

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