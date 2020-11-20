Marmara'da korkutan deprem!

AFAD'ın verilerine göre Gemlik Körfezi'nde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Yerin 4.7 kilometre altında gerçekleşen deprem sabah saat 07:20 sularında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 3.5 (Mw)— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2020
Yer : Gemlik Korfezi, 4.56 km. Armutlu (Yalova)
Tarih-Saat : 20.11.2020, 07:20:41 TSİ
Enlem : 40.4193 N
Boylam : 28.9511 E
Derinlik : 7.21 km
Detay : https://t.co/PbGbgvywkJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi