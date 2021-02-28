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Marmara'da deprem! Şiddeti...

28 Şubat 2021 Pazar - 17:15 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 17:15

Yalova'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.


 
Yalova'da saat 15.12'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Çınarcık, büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.
 
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çınarcık Kocadere, büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

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