04 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 0.00 EURO 9,9630 0.07
USD 8,2630 0.19 ALTIN 474,940 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Marketlerde yeni dönem! Yasak geldi, alkol, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, bahçe malzemeleri...

Marketlerde yeni dönem! Yasak geldi, alkol, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, bahçe malzemeleri...

AA |  04 Mayıs 2021 Salı - 7:00 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 7:19

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek.


İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper  marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin  dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.  Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri"  konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile  ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.  Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması  sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim,  imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında  bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı  olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını  karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav,  kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında  faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı  kalacağına yeniden değinildi.
 
  
 Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek  yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve  kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler  sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.
 Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların  zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün  satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler  dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları  ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
 
 Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra  marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak,  kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri,  hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
 
 Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci  maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle  alınacak.
Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim  ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine  getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete  neden olunmayacak.
 
  
 

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığı genelge market satış
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.