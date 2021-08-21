Market ve AVM'lerde yeni uygulama!

(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, çevre duyarlılığı oluşturulmasının önemine işaret etti.

Zorunlu depozito uygulamasına dikkati çeken Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin bir daha tekrarlanmaması, çevre duyarlılığının artırılması ve ülke ekonomisinin kazanması adına geri dönüştürülebilir atıklara depozito uygulanmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorunlu depozito sisteminin doğru işleyebilmesi için perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Zorunlu depozito uygulamasının tüm yükü esnafın sırtında olmamalı. Ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çok önemli. Çünkü doğada çözünmeyen şişe, kapak, pipet, torba, balon gibi plastiklerin çevreye atılması gittikçe daha büyük faciaları getiriyor. Türkiye'de yılda 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor."

Palandöken, zorunlu depozito uygulaması tam anlamıyla hayata geçirildiğinde denizlerin, toprağın, havanın, suyun, ormanların ve kentlerin temiz kalırken geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde ülke ekonomisine milyarlarca lira depozito katkısı sağlanacağını bildirdi.

Bu uygulamadan tam randıman alabilmek için sadece küçük esnafın değil, tüm işletmelerin uygulamaya uyum sağlaması gerektiğini belirten Palandöken, ilkokul sıralarından başlayarak toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Depozito İade Sistemi geliyor

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, marketlerde veya diğer birçok alışveriş merkezinde yapılacak olan Depozito İade Sistemi'nin ayrıntılarını açıkladı.

Yavuz Eroğlu, "Türkiye’de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor ve bunun 9 milyarı pet ambalajlardan oluşuyor. Depozito İade Sistemi ile söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1,4 milyar lira katkı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, plastik, cam, metal-alüminyum ve karton atıkların çöpe değil, geri dönüşüme gitmesini sağlayacak Depozito İade Sistemi (DİS), 2022 yılında devreye girecek. Çevresel sorunları azaltması beklenen DİS’in, geri dönüşüm sektöründeki yatırımları hızlandırması bekleniyor.

Eroğlu, sistemin doğru işlemesi halinde Türkiye’de her yıl 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önüne geçilebileceğine dikkati çekti.