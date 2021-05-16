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Market, kasap, fırın, kafe, restoran, pastane, berber, lokanta, pazar yerleri, düğünlerle ilgili yeni karar...

Tam kapanma süreci bitiyor. 17 Mayıs itibarıyla ise kademeli normalleşme dönemi başlayacak. Bu dönemde, marketler, dükkanlar, kafeler, restoranlar için karar belirlenirken, düğünler için de açıklama geldi.

Market, kasap, fırın, kafe, restoran, pastane, berber, lokanta, pazar yerleri, düğünlerle ilgili yeni karar...
 
 
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
 
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