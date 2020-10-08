Maraş neden kapatıldı? Kapalı Maraş hikayesi nedir? 46 yıldır kimsenin girmediği Kapalı Maraş açılıyor!

Kapalı Maraş bölgesi açılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 46 yıldır kimsenin girmediği, hayalet şehir Maraş sahillerini bugün yeniden halka açıyor. Koalisyon ortağı Halkın Partisi 'Maraş'ın açılması projesi bu değildir' diyerek hükümetten çekilirken, Yunanistan'dan Rusya'ya birçok ülke Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması çağrıları yapıyor. Peki, Kapalı Maraş neden kapatıldı? Kıbrıs Maraş bölgesi hikayesi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar hafta başı, "Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" kelimelerini kullanmıştı. 46 yıllık merak sona eriyor, hayalet şehre dönen KKTC Maraş bölgesi yeniden halka açılıyor. Peki, Kapalı Maraş neden kapatıldı? KKTC Kapalı Maraş hikayesi nedir?

KAPALI MARAŞ’IN AÇILMASINA KOALİSYON ORTAĞINDAN TEPKİ

Maraş bölesi Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekâtı'ndan bu yana kapalıydı. Bölge o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler denetiminde iskâna kapalıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Maraş'ın açılmasına Türkiye'nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve "Maraş Ada'daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık" diye konuşmuştu.

Başbakan Tatar'ın askeri statüsü devam eden Maraş'ı halka açma kararına Kuzey Kıbrıs'taki koalisyon ortağı Halkın Partisi'nden de tepki geldi.

Hükümetten çekilen partinin milletvekillerinden olan ve hem Başbakan yardımcısı hem de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kudret Özersay, görevlerinden istifa etti.

Özersay, "Yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş'ın açılması projesi bu değildir" diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, yeni hükümet için koalisyon görüşmelerinin bu Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayacağını söylüyor.

KAPALI MARAŞ NEREDE?

Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunuyor. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatıldı.

KIBRIS KAPALI MARAŞ BÖLGESİ HİKAYESİ

Maraş, KKTC’nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesiydi. Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak da bilinen Maraş ‘Hayalet Şehir’ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

KAPALI MARAŞ BÖLGESİ

1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran “Yeşil Hat” tampon bölgesindedir. İçerisinde BM’ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi’nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi’ne alınmamaktadır.

Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafında reddedilince, bu gerçekleşmedi.

MARAŞ'IN STATÜSÜ

Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekâtı öncesinde lüks otellerin bulunduğu, gözde bir sahil semtiydi.

1974'teki askeri operasyonlar sırasında semntin Rum nüfusu bölgeyi terk etmiş ve güneye yerleşmişti.

Harekâtın ardından Maraş, askeri yasak bölge ilan edilmişti. O statüsünü bugüne kadar da korudu.

1990'a kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin idaresinde olan Maraş, 1990'da Kuzey Kıbrıslı güvenlik güçlerinin idaresine geçti.

2004 yılında hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs'ta referanduma götürülen ancak Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilen Annan Planı, Maraş'ın denetiminin Kıbrıslı Rumlara bırakılmasını öngörüyordu.