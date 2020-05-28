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Manisa'da genç kız sokak ortasında öldürüldü!

İHA |  28 Mayıs 2020 Perşembe - 10:08 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 10:08

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru hareket eden genç kız, sokak ortasında pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürüldü.


Manisa'da servis aracına doğru arkadaşıyla yürüyen Gülnur Kocabaş, sokak ortasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
 
Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, kız arkadaşıyla birlikte evden çıkarak servis aracına doğru yürümeye başladı.
 
O sırada genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A., önünü kestiği Gülnur Kocabaş’a pompalı tüfekle 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Yusuf A., olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu.

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