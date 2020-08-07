Mangal yakmak yasaklanıyor mu? Mangal düzenlemesi geliyor!

Son günlerde çıkan orman yangınlarının pek çoğunun anız temizliği sırasında ya da ormanda mangal yakılması nedeniyle çıktığı belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından orman yangınlarının nedenleri arasında gösterilen mangal yakma konusuna ilişkin çalışmanın yürütülüyor. Mangal düzenlemesinini bugün açıklanması bekleniyor. Peki, Mangal yakmak yasaklanıyor mu? İşte Mangal düzenlemesi ile ilgili detaylar...

Son zamanlarda çıkan orman yangınlarının pek çoğunun anız temizliği sırasında ya da ormanda mangal yakılması nedeniyle çıktığı belirlenmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı. İki bakanlık da orman yangınlarının nedenleri arasında gösterilen mangal yakma konusuna ilişkin çalışma başlatıldı. Mangal düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmanın bugün açıklanması bekleniyor. Peki, Mangal yakmak yasaklanıyor mu? İşte Mangal düzenlemesi ile ilgili detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda çıkan orman yangınlarının çıkış nedenlerinin mangal ve anız yakma sonucu olduğunun belirlenmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı.

MANGAL YAKMAK YASAKLANIYOR MU?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman alanlarında mangal kullanımıyla alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüklerini ve bu konuda bir tedbir alınacağını belirtmişti.

Orman yangınlarının nedenleri arasında gösterilen mangal yakma konusuna ilişkin bir çalışmanın yürütüldüğünü, çalışmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağını bildirilmişti. Açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

MANGAL DÜZENLEMESİ GELİYOR!

Bakan Süleyman Soylu, "Orman yangınları ve mangal yakmayla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı söylenmişti.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Akdere semtinde yapılan koronavirüs denetimlerine katılan Süleyman Soylu mangal düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Görevimiz bireysel hataların en aza indirebileceği bir tedbirler malzemesini ortaya koyabilmek. Sayın orman bakanımızla bunu görüştük. Arkadaşlarımız salı günü ve dün çalıştılar. Yarın tekrar orman teşkilatıyla bir araya gelecekler. Yarın akşam itibariyle bir taslak ortaya çıkacak. Sayın bakanımızla değerlendireceğiz. Somut adımlarla birlikte bu konudaki tedbirlerimizi alırız. Bizim tedbiri ortaya koymaktan ziyade, tedbiri vatandaşımızla birlikte almamız doğru olandır. Her şeye bir kural koymak zorunda değiliz. Biz gerekli tedbirleri alacağız, inşallah tedbirler sonucunda, bu meselelerle ilgili zenginliklerimizi ortadan kaldıran sonuçları da engellemeye çalışacağız."