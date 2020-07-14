Man Adası davasında karar: Kılıçdaroğlu 197 bin lira tazminat ödeyecek

Davacıların Avukatı Ferah Yıldız, şartlar oluşmadığından karşı tarafın talebinin davaya uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, davalının reddi hakim talebinin reddine karar verilerek sözlü yargılamaya geçilmesini talep ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik ise, "Bir hakimi reddetmek hem hakim açısından hem de meslektaş olarak avukat açısından iyi değildir. Biz haklı olarak mı yoksa bir anlamda davayı uzatmaya yönelik mi reddettik, ona ilişkin açıklamalar yapacağız" dedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ