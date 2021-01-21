Mamak Eserkent sosyal konutları başvuru ekranı ve şartları! Mamak Eserkent Sosyal Konutları yenileyerek aylık 100 liradan kiraya sunulacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nı yenileyerek aylık 100 liradan kiraya sunacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarının yenilenerek, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere, aylık 100 liradan kiraya verileceğini bildirdi. Mamak Eserkent sosyal konutları başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yaşayan dar gelirli 65 yaş üstü ve yeni evli çiftlere aylık 100 TL'den kiraya verilecek olan Mamak Eserkent Sosyal Konutları için başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal konutlar için başvuru süresinin 1 Şubat'a kadar uzatıldığı, kura çekiminin ise 10 Şubat'ta yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarındaki 1 1 büyüklükteki 400 ev için ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Mamak Eserkent sosyal konutları başvuru şartları

Başvuru için aylık gelirin 3 bin lirayı geçmemesi gerektiği, eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı ifade edilen açıklamada, başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulunun da bulunduğu kaydedildi.

Başvuru sahiplerinden ayrıca, ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesinin isteneceği aktarıldı.

“65 yaş üstü vatandaşlar” için gereken koşullar

Talepte bulunan vatandaşların aylık gelirleri 3.000.TL yi geçmeyecektir. Bu rakam her yıl enflasyon artış oranları da dikkate alınarak yeniden belirlenecektir.

Aylık kira bedeli 100 TL’dir. Her yıl en fazla Tüfe oranında artırılacaktır. Kira ödemeleri 3-6 aylık periyotlarla yapılacaktır.

Eşlerin her biri olmak üzere, Her hangi bir yerde konut sahibi olmamaları esastır.

Başvuru sahibinin 65 ve üstü yaşta olması zorunludur.

Gelir, medeni durum ve mülkiyet bilgileri ile diğer gerekli belgeler, resmi olarak başvuru sırasında sunulmak zorundadır.

Konutlardan yararlanma süresi 2 yıl olup, zorunlu hallerde Encümen kararıyla en fazla 1 yıl uzatılabilir. Süre bitiminde, her hangi bir tebligata gerek kalmaksızın tahsis edilen konutun teslim alındığı şekliyle geri verilmesi zorunludur. Tahsis edilen konutun kullanımı başka bir şahsa devredilemez.

Konutun elektrik, su, doğalgaz, telekom, vb fatura bedelleriyle abonelikleri ve bina ortak giderleri kullanacak olan vatandaşlara aittir.

Başvuru sayısının fazla olması halinde, daha düşük gelire sahip olanlar öncelikli olmak üzere bu imkandan yararlanacaklar kura ile belirlenecektir. Başvuru sahipleri; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak koşuluyla, ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara İlinde olduğunu belgelemek zorundadırlar.

“Yeni evli çiftler” için gereken koşullar

Talepte bulunan vatandaşların aylık gelirleri (çiftlerin gelirleri toplamı), 3.000.TL yi geçmeyecektir. Bu rakam her yıl enflasyon artış oranları da dikkate alınarak yeniden belirlenecektir.

Aylık kira bedeli 100 TL’dir. Her yıl en fazla Tüfe oranında artırılacaktır. Kira ödemeleri 3-6 aylık periyotlarla yapılacaktır.

Eşlerin her biri olmak üzere, Her hangi bir yerde konut sahibi olmamaları esastır.

Gelir, medeni durum ve mülkiyet bilgileri ile diğer gerekli belgeler, resmi olarak başvuru sırasında sunulmak zorundadır.

Konutlardan yararlanma süresi 2 yıl olup, zorunlu hallerde Encümen kararıyla en fazla 1 yıl uzatılabilir. Süre bitiminde, her hangi bir tebligata gerek kalmaksızın tahsis edilen konutun teslim alındığı şekliyle geri verilmesi zorunludur. Tahsis edilen konutun kullanımı başka bir şahsa devredilemez.

Konutun elektrik, su, doğalgaz, telekom, vb fatura bedelleriyle abonelikleri ve bina ortak giderleri kullanacak olan vatandaşlara aittir.

Yeni evli çift başvuruları için? başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce evlenmiş olanlar ile başvuru tarihinden en fazla 6 ay sonrasında evlenecek olanların (belgelemek koşuluyla) başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

Başvuru sayısının fazla olması halinde, daha düşük gelire sahip olanlar öncelikli olmak üzere bu imkandan yararlanacaklar kura ile belirlenecektir.

Başvuru sahipleri; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak koşuluyla, ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara İlinde olduğunu belgelemek zorundadırlar.

Mamak Eserkent sosyal konutları başvurusu

Mamak Eserkent Sosyal konutları için vatandaşların, "https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri" internet adresi üzerinden form doldurması ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan başvuru yapabileceği bildirildi.

MAMAK ESERKENT SOSYAL KONUTLARI BAŞVURU EKRANI