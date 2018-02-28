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Mali'de mayınlı saldırı: 6 asker öldü

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 18:40 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 20:39

Batı Afrika ülkesi Mali’de yola döşenen mayının bir askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucunda 6 asker hayatını kaybetti


Mali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç kesimindeki Mopti  ilinde yer alan Dioura kasabasında askeri bir aracın geçişi sırasında patlayan  mayın, 6 askerin hayatını kaybetmesine neden oldu.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bölgede ayrılıkçı grupların faaliyet  gösterdiği biliniyor.
 
Mali'de, ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonuna (CMA) bağlı  Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao  şehirlerini 2012'de ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici  hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, 2013 yılında bölgeye askeri  müdahalede bulunmuştu.
 
Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış  anlaşması imzalanmıştı ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış  sürecine katılmayan silahlı ve ayrılıkçı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta  kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.
 

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Mali mayınlı saldırı askerler hayatını kaybetti
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