Mali'de mayınlı saldırı: 6 asker öldü

Mali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç kesimindeki Mopti ilinde yer alan Dioura kasabasında askeri bir aracın geçişi sırasında patlayan mayın, 6 askerin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bölgede ayrılıkçı grupların faaliyet gösterdiği biliniyor.

Mali'de, ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonuna (CMA) bağlı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini 2012'de ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa , 2013 yılında bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.