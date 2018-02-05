Maldivler'de siyasi kriz! Yüksek mahkeme: Zorla uygularız

Hukuki İşler Bakanı Azima Shakoor, yaptığı açıklamada, "hükümetin, Yüksek Mahkemenin siyasi tutukluların salıverilmesi yönündeki kararının zorla uygulamaya konulabileceğine inanmadığını" belirtti.

Shakoor, hükümetin, Yüksek Mahkemeye bu yönde bir kararın uygulanması konusunda "sayısız zorluk" olduğunu ifade eden bir dizi mektup gönderdiğini ancak mahkemenin mektupları dikkate almadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve aralarında ABD 'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Maldivler'e, mahkeme kararına uyma çağrısında bulundu.

Mahkeme, perşembe günü terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid ve devlet başkanına suikast planladığı suçlamasıyla hapis cezası alan eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb'in de aralarında olduğu Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum karşıtı tutuklu siyaset çilerin salıverilmesine hükmetmişti.

Yargılamaların da yeniden yapılmasına karar veren Yüksek Mahkeme, Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Bu milletvekillerinin dönmesiyle Yamin'in partisi 85 üyeli parlamentodaki çoğunluğunu kaybedecek.

Yüksek Mahkemenin 1 Şubat'ta salıverilmesine hükmettiği siyasi tutukluların hiçbirinin serbest bırakılmadığı öğrenilmişti.

Muhalefet de 29 Ocak'ta hakkındaki yolsuzluk ve görevi suistimal iddiaları nedeniyle Gayyum'un geçici olarak görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Başsavcı Muhammed Anil, dün düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Gayyum'u azledemeyeceğini açıklamıştı.

Gayyum, turizm cenneti Maldivler'de, 2013'teki tartışmalı seçimleri kazanarak 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı Naşid'den görevi devralmıştı.

Yamin Abdül Gayyum'un iktidara gelmesinin ardından Naşid, eski Savunma Bakanı Muhammed Nazım, muhalefet partisi lideri Şeyh İmran Abdullah ve eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb terör suçlamasıyla hapse mahkum edilmişti.