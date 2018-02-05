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Maldivler'de siyasi kriz! Yüksek mahkeme: Zorla uygularız

05 Şubat 2018 Pazartesi - 14:44 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 14:44

Güney Asya ülkesi Maldivler'de hükümet, Yüksek Mahkemenin tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik kararına uymayacağını belirtti.


Hukuki İşler Bakanı Azima Shakoor, yaptığı açıklamada, "hükümetin,  Yüksek Mahkemenin siyasi tutukluların salıverilmesi yönündeki kararının zorla  uygulamaya konulabileceğine inanmadığını" belirtti.
 
Shakoor, hükümetin, Yüksek Mahkemeye bu yönde bir kararın uygulanması  konusunda "sayısız zorluk" olduğunu ifade eden bir dizi mektup gönderdiğini ancak  mahkemenin mektupları dikkate almadığını kaydetti.
 
Birleşmiş Milletler (BM) ve aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda  ülke, Maldivler'e, mahkeme kararına uyma çağrısında bulundu.
 
Mahkeme, perşembe günü terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan  eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid ve devlet başkanına suikast planladığı  suçlamasıyla hapis cezası alan eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb'in de  aralarında olduğu Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum karşıtı tutuklu  siyasetçilerin salıverilmesine hükmetmişti.
 
Yargılamaların da yeniden yapılmasına karar veren Yüksek Mahkeme,  Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in  başkanlığının düşülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin  de göreve iadesine hükmetmişti.
 
Bu milletvekillerinin dönmesiyle Yamin'in partisi 85 üyeli  parlamentodaki çoğunluğunu kaybedecek.
 
Yüksek Mahkemenin 1 Şubat'ta salıverilmesine hükmettiği siyasi  tutukluların hiçbirinin serbest bırakılmadığı öğrenilmişti. 
 
Muhalefet de 29 Ocak'ta hakkındaki yolsuzluk ve görevi suistimal  iddiaları nedeniyle Gayyum'un geçici olarak görevden alınması için Yüksek  Mahkemeye başvurmuştu.
 
Başsavcı Muhammed Anil, dün düzenlediği basın toplantısında, Yüksek  Mahkemenin Devlet Başkanı Gayyum'u azledemeyeceğini açıklamıştı.
 
Gayyum, turizm cenneti Maldivler'de, 2013'teki tartışmalı seçimleri  kazanarak 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı  Naşid'den görevi devralmıştı.
 
Yamin Abdül Gayyum'un iktidara gelmesinin ardından Naşid, eski Savunma  Bakanı Muhammed Nazım, muhalefet partisi lideri Şeyh İmran Abdullah ve eski  Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb terör suçlamasıyla hapse mahkum  edilmişti.
 

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