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Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

07 Mayıs 2021 Cuma - 23:45 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 23:45

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, saat 23:18'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin 5,0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Malatya Pütürge deprem
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