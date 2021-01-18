Mal paylaşımı ile ilgili önemli detay! Hak alınamıyor

Hangileri kapsamda?

Kişisel mallarda eşlerin hakkı var mıdır?

Kişisel mallar (takı, elektronik eşya gibi), boşanmada paylaşıma konu olamıyor. Ancak kişisel mallardan elde edilen gelirler ve kazanç, paylaşıma dahil ediliyor. Örneğin; eşin ailesinden kalan dükkandan veya daireden aldığı kira geliri, boşanırken paylaşılıyor. Kişisel mallar şöyle gruplandırılıyor:

Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya.

Evlilik başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yolu ile elde ettiği malvarlığı değerleri.

Manevi tazminat alacakları.

Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Bu durumlarda hak azalır

Medeni Kanun’a göre; ‘zina veya hayata kast’ nedeniyle boşanmada, kusurlu eşin mal paylaşımındaki pay oranı azaltılabilir veya kaldırılabilir. Ancak bunun için mahkeme kararında boşanmanın zina veya hayata kast nedeniyle verildiğinin açıkça belirtilmesi şart.