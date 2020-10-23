Mahkumların cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevlerinde pandemi izin süresi torba teklifte!

Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri binlerce mahkum tarafından yakında takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle cezaevi mahkumlarına verilen izinler salgının seyrine göre 2 ay uzatılmıştı. 31 Mayıs’ın ardından cezaevi izinleri 2’şer aylık sürelerle 7 kez uzatıldı. Son ilan edilen 2 ayın bitmesine az bir süre kala, mahkumlar izinlerin uzayıp uzamayacağını merak ederken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba teklifin içeresinde yer alan açık cezaevlerinde pandemi izin süresini uzatan düzenlemenin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını kapsamında mahkumlara verilen cezaevi izinlerinin ne olacağı merak konusu. Açık cezaevi izinlerine bağlı olarak 70 bin mahkûm evlerinde izin sürelerinin bitmesini beklerken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba teklifin içeresinde yer alan açık cezaevlerinde pandemi izin süresini uzatan düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı. Cezaevi izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba teklifin içeresinde yer alan açık cezaevlerinde pandemi izin süresini uzatan düzenlemenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre; cezaevlerinde pandemi izni süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılıyor. Kabul edilen önergeye göre; Sağlık Bakanlığı’nın önerisi Adalet Bakanlığı’nın kararı ile 31 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2’şer aylık sürelerle 7 kez uzatma hakkı tanındı. Bu çerçevede pandemi izni 31 Temmuz 2021 kadar yürürlükte kalacak. Bu güne kadar 70 bin mahkum bu haktan yaralanmıştı.