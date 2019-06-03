Mahalleliden ütülü müdahale!

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan mahalle sakini, "Ben evde oturuyordum. İmdat diye bir bağırma sesi duydum. Çıktım baktım adamı dövüyorlardı. Aşağı indik adamı dövüyorlardı. Ondan sonra bağırıp, çağırdık. Ben iki kişi gördüm. Zorla arabaya atmaya çalıştılar. Kimi balkondan ütü attı, kimi bağırınca iki kişi korkup kaçtı" diye konuştu.