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Macron'un skandal sözleri sonrası Cezayir'den 500 şirket hamlesi

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 8:39 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 8:39

Son dakika haberine göre; Emmanuel Macron'un skandal sözleri sonrası Cezayir'de yerel şirketler grubu 500 Fransız firmasıyla ithalat ve ihracata dayalı ticari ilişkileri kesme girişimi başlattı.


Cezayir'de yerel şirketler grubu tarafından 500 Fransız  firmasıyla ithalat ve ihracata dayalı ticari ilişkileri kesme girişimi  başlatıldığı belirtildi. 
 
Cezayirli Müteahhitler Cemiyeti yaptığı açıklamada, 500 Fransız  kuruluşuyla ithalat ve ihracat ilişkilerini kesme girişimini başlatan tüm  ekonomik kuruluşlara teşekkür etti.
 
Cemiyetin "Cezayir'in tarihi ve imajına zarar veren her şeye karşı  olduğu" ifade edilen açıklamada, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un  açıklamalarının da kınadığı vurgulandı.
 
Cemiyet ayrıca, Fransa ile ekonomik ilişkilerin yeniden gözden  geçirilmesi çağrısı yaptı.
 
Açıklamada, Cezayirli Müteahhitler Cemiyeti'nin tüm yerel  kuruluşlarla, Cezayir'e saygılı olmayan herhangi bir devletle ülke içinde  ekonomik tüm ilişkileri koparmak üzerine ulusal bir sivil toplum kuruluşu  oluşturmak üzerine çalışma yürüttüğü duyuruldu.
 
Söz konusu cemiyet inşaat, sulama ve genel ticari alanda 2 bin kadar  firmayı bünyesinde barındırıyor.
 
Daha önce Cezayir'deki Fransız Büyükelçiliği, ülkeye 6 bin Fransız  şirketinin ürün ihraç ettiğini açıklamıştı.
 
Macron'dan Fransa'nın Cezayir'deki sömürge tarihine ilişkin  tartışmalı açıklamalar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim Cumartesi günü Le Monde  gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki  gerginliği yeniden tırmandırdı.
 
Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin  resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve  Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, "Cezayir'in bir  ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce  Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı.  Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen  unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu  harika. Cezayirliler buna inanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
 
Bunun üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada,  Macron'un ifadeleri "Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla  şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret." şeklinde nitelendirilmiş ve  kınanmıştı.
 
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, ülkesinin Paris  Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal geri çağırdığı  bildirilmişti.
 
Ayrıca Cezayir'in hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığı  duyurulmuştu.
 

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