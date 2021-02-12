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Liselerde yüz yüze eğitim için flaş karar! 24 saat kuralı...

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 20:37 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 21:45

Milyonlarca öğrencinin heyecan ve merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda,  liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi.
 
Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat  itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda  seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
 
Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım  isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim  faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim  için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle  eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.
 
Sınav ve eğitim planlamaları nasıl yapılacak?
 
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler,  öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate  alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu  müdürlüklerince belirlenerek  planlanacak.
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla  işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek  isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren  söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.
 
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve  değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep  etmeleri halinde  durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat  hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.
 
Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk  oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile  güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri  ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların  pansiyonlarında karşılanacak.
 
Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri  uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme  uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm  konularından sorumlu olacak.
 
Özel eğitim kurumlarındaki eğitim ve sınav süreçleri nasıl olacak?
 
Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer  okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan  eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.
 
Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime  geçecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf  seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze/uzaktan  başlayacak.
 
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yüz yüze   yapılamayan sınavlara ilişkin bilgilere de yer verildi.
 
Buna göre, liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin  yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde  eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim  kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması  sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe  kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
 
Her sınav, bir ders saati süre verilerek uygulanacak
 
Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar  işlenen konularla sınırlı tutulacak.
 
Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller  dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları,  bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde  tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en  fazla üç dersten sınav yapılabilecek.
 
Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince  mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği  tarihte sınava alınacak.
 
Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve  e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik,  maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir  şekilde yapılacak.
 
Sorumluluk sınavlarına ilişkin merak edilenler
 
Sorumluluk sınavları da 1-31 Mart döneminde tamamlanacak şekilde  eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak. Hazırlık sınıflarından bir üst sınıfa  sorumlu geçen öğrenciler ile kazandıkları üniversitelere diplomalarını beyan  etmek zorunluluğu bulunan öğrenciler de sorumluluk sınavlarına girebilecek.  Sorumlu olunan dersin sınavından 50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı olacak  ve sorumlulukları kalkacak.
 
İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim  kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde, KKTC  dahil bulundukları yerleşim yerlerinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul  türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı programı  uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecekler. Mesleki ve teknik  ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin  bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla  aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.
 
Bu kapsamda okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi  için öğrenci velileri, 26 Şubat Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de  belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul  müdürlüğüne bir dilekçeyle bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul  müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.
 
Liselerde ikinci dönem puanlar nasıl belirlenecek?
 
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar,  haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı,  performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile  öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci  dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.
 
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak  yapılacak birinci sınavlar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde  planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması  sağlanacak.
 
Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde  kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir  ortamda sınava alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim lise 24 saat
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