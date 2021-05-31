Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplandı, toplatışının sona ermesiyle Erdoğan’ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarını açıkladı. Erdoğan’ın ardından Milli Eğitim Bakanı okullarla ilgili açıklama yaptı. Peki, liseler açılıyor mu, liselerde yüz yüze eğitim kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını Kabine Toplantısı sonrası madde madde açıkladı. Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak. Peki, Liseler açılıyor mu, liselerde yüz yüze eğitim kaç gün olacak? Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.

İlkokullar 2 gün, köy okulları 5 gün yüz yüze açılıyor.

7 Haziran Ortaokul ve liseler 2 gün yüz yüze açılıyor.

Okullar 2 Temmuz’da kapanıyor.