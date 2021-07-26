Lise boş kontenjanlar ve taban puanları 2021 | LGS boş kontenjanlar açıklandı mı?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar listesine çevrildi. Tercihleri arasında istediği okula yerleşemeyenler 2. tercih olarak da bilinen 1. nakil döneminde yeniden tercih yapacak. Peki, LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? LGS ek yerleştirme ne zaman? Lise boş kontenjanları ve taban puanları ile ilgili merak edilenler...
LGS tercih sonuçları açıklandı. Lise nakil işlemleri MEB tarafından yayınlanacak lise boş kontenjanları ve taban puanlarının ardından resmen başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA
LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayımlanacak.