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Limon yerine dikti! Türkiye'nin her yerine gönderiyor, kilosu 5 TL...

Limon yerine dikti! Türkiye'nin her yerine gönderiyor, kilosu 5 TL...
Mersin'in Silifke ilçesinde tropikal meyve guavanın  hasadına başlandı. 
 
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