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Libya'dan Rusya'ya flaş çağrı: Askerinizi çekin

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 23:26 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 23:26

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Sudan'ın Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den fazla vatandaşını yakaladığını belirterek Rusya'ya da vatandaşı olan paralı askerleri ülkeden çekmesi çağrısı yaptı.


BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan  Libya oturumunda konuşan Sunni, uluslararası toplumu geçen sene ülkenin  doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele  geçirmek için başlattığı saldırılara sessiz kalmakla eleştirdi.
 
Libya'da Hafter için savaşan Rus Wagner grubundan Sudan, Çad ve  Suriye'den gelen paralı askerler bulunduğuna dikkati çeken Sunni, bu savaşçıların  petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.
 
Birkaç gün önce Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den  fazla kişiyi yakalayan Sudan hükümetine teşekkür eden Sunni, Libya'da askerleri  olmadığını iddia eden Rusya'ya da şu çağrıda bulundu:
 
''Libya'da askerleriniz olmayabilir ama Wagner grubu Rus vatandaşları  da dahil farklı uluslardan paralı askerler kullanıyor, sizden harekete geçmenizi  ve vatandaşlarını geri çekmenizi istiyoruz.''
 
  
 

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