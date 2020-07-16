LGS tercih tüyoları! LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?

Liselere giriş sınavı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuçlarını internet sitesinde açıklamasının ardından LGS tercihleri ile ilgili süreç merak ediliyor. Uzmanlar tercihleri yaparken okulların bulunduğu sıralama ile çocuğun sıralamasının uyumuna göre listeleri oluşturmaları gerektiğini konusunda uyarıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? LGS tercih tüyoları...

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından tercih süreci adaylar ve veliler tarafından merak ediliyor. LGS tercih sistemine dikkat çeken uzmanlar ise lise tercihlerini yaparken okulların bulunduğu sıralama ile çocuğun sıralamasının uyumuna göre listelerin oluşturulması konusunda uyarıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Rehberlik Koordinatörü Tuba Kıncak LGS tercihleri konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı ve LGS ile ilgili tercih tüyoları verdi.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) internet sitesinde açıklandı. Şimdi adaylar için tercih maratonu başlıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ise nasıl yapılacağı merak ediliyor. Uzmanlar ise LGS tercihleri ile ilgili adayları ve velileri uyarıyor.

Uzmanlara göre, LGS tercihleri, sınav sonucuyla yerleşmek isteyen öğrenciler için ilk adım. LGS tercihlerini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler bulunuyor. Sınavla oluşan sıralama sonrasında ortaya çıkan seçenekler doğrultusunda öğrencilerin tercih listelerini oluşturması gerekiyor. Sonrasında ise hangi kriterler adaya uygun sorusunun sorulması gerekiyor.

LGS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

LGS tercihleri ile ilgili ailelere ve öğrencilere uyarılarda bulunan Rehberlik Koordinatörü Tuba Kıncak, "İlk adım, tercih sistemini iyi bilmektir. İkinci adım, sınav sonucuyla tercih yaparken okulların bulunduğu sıralama ile çocuğun sıralamasının uyumuna göre listeleri oluşturmaktır'' dedi.

Öğrencilerin tercih yaparken cevaplaması gereken anahtar sorularına değinen Tuba Kıncak, ''Öğrencinin, ailesinin desteği ile cevaplayacağı anahtar sorular "Geleceğimi nasıl tasarlamak istiyorum? Hayattan beklentilerim neler? Kendimi nerede ve hangi koşullarda mutlu hissedebilirim?” şeklinde sıralanabilir. Birey bu cevapları ararken doğduğu andan itibaren bütün gelişimini izleme fırsatı bulmuş ebeveynlere büyük roller düşmektedir. Çocuğu tanımak ne kadar önemli ise ergenliğin “kimlik arayışının” başladığı bu dönemde çocuğun karmaşalarını anlamak da bir o kadar önemlidir'' dedi.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

LGS tercih sisteminin teknik şekil yönüyle iki farklı yerleştirme alternatifi sunduğunu hatırlatan Kıncak, ‘"Yerel (adrese dayalı) yerleştirme, sınava girmeyen öğrencilerinde yararlanacağı yerleştirme türüdür. Öğrenciler yerel yerleştirme tercihinde adreslerine yakın konumlanan en az 1 en fazla 5 okulu -sınav sonucuyla yerleşmek isteseler dahi- öncelikle tercih etmek zorundadır. Ayrıca bu okullardan en fazla aynı türden 3 tanesini yazabilirler. Örneğin 5 tercihini doldurmak isteyen bir öğrenci 3 tane Anadolu Lisesi, 1 Meslek Lisesi, 1 Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih olarak yazabilir'' şeklinde konuştu.

Rehberlik Koordinatörü Tuba Kıncak LGS tercihleri konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı ve LGS ile ilgili tercih tüyoları verdi.

PUAN DEĞİL YÜZDELİK DİLİM YERLEŞTİRMELERİ ETKİLEYECEK

Yerleştirme sisteminin ikinci alternatifinde sınav sonucu ile tercih ekranı oluşmakta ve öğrenci yine 5 tercih hakkına sahip olmaktadır. Öğrenci, sınav puanı ile okul tercihi yaptığında öncelikli yerleşim bu liste üzerinden şekillenmektedir. Öğrenci bu tercih listesindeki okullardan birine yerleşemediği takdirde yerel yerleştirme devreye girecek. Bu listede 5 tercihi de aynı türden lise olarak konumlanabilir. LGS sisteminde yer alan sınav, sıralama ölçütüyle tercih sistemini şekillendirecek. Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlar değil, sınav sonucunda içinde yer aldıkları yüzdelik dilim lise yerleştirmelerini şekillendirmektedir.

YÜZDELİK DİLİM NE ANLAMA GELİYOR?

Sınava giren öğrenci sayısının 100'e bölünmesi ile elde edilen değerdir. MEB 'in açıklamalarına göre 1 milyon 472 bin 303 öğrenci bu yıl sınava girmiştir. Bu veri, bir yüzdelik dilim de yaklaşık 14 bin 723 öğrencinin yer aldığı anlamına gelir. 2020 verilerine göre bir yüzdelik dilimde yer alan öğrenci sayısı 2019 verilerine göre yüzde 43'lük bir artış göstermiştir. Bilindiği üzere bu durumun temel nedeni 8 yıl önce 60-66 aylık çocukların 1'nci Sınıfa başlaması uygulamasının başlatılıp sonra kaldırılmasıdır.

MEB, tercih sistemine büyük etkisi olan bu duruma sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarını artırarak ve bu nitelikte yeni okullar açarak çözüm üretmiştir. Fakat çözümüm net etkisi, yerleştirmeler sonrasında değerlendirilebilir.

LGS TERCİH KILAVUZUNU İYİ OKUMAK GEREKİYOR

Aileler bu kısımda LGS tercih kılavuzuna hakim olmalı, okullarıyla iş birliği içinde ilerlemeli ve olası durumlar için nakil süreçlerini takip etmelidirler. Tercih listesinin diğer önemli kriterleri seçilen okulların ulaşımı, bulunduğu konumun güvenliği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet imkânları olarak bahsedilebilir. Listede yer alan okullar fiziki olarak ziyaret edilmeli ve çocuğun ilgisine yönelik özellikler göz önüne alınmalıdır.

İLK ADIM TERCİH SİSTEMİNİ İYİ BİLMEK!

LGS tercih listesini oluşturmanın üç adımdan oluştuğunu vurgulayan Kıncak, "İlk adım, tercih sistemini iyi bilmektir. İkinci adım, sınav sonucuyla tercih yaparken okulların bulunduğu sıralama ile çocuğun sıralamasının uyumuna göre listeleri oluşturmaktır. Tercih listesinde yapılan 5 tercihten en az 3'ü öğrencinin yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu ve bir tanesi ise kendi sıralamasından düşük olan, kesin yerleşebilir gözüyle baktığımız okul olarak konumlandırılmalıdır. Üçüncü ve son adım ise bu listedeki okulları seçerken 21.yyteknolojisi ve pedagojisine uyum sağlayan, çocuğu mesleki kariyer hedeflerine ulaştırabilen, becerilerini geliştirebilmelerine olanak sunan, uluslararası alanda projelerle var olan, yabancı dil öğretiminde nitelikli bir kimlik sergileyen ve çocuğunuz için güvenli bir ortam sunan okulları konumlandırabilmektir'' diye konuştu.

Kıncak, öğrenciler için kritik olan bu planlama sürecinde ailelerin ve tercih danışmanlarının işbirliği ile yapılması gerektiğine dikkat çekerek öğrencilere öncelikle çeşitli mesleki ilgi envanterleri uygulayarak tanıma çalışmaları gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.