LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları ve Lise 1. Nakil işlemleri detayları

LGS merkezi sınav yerleştirmeleri için yüzbinlerce adayın gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek LGS tercih sonuçlarına çevrildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise yerleştirme sonucuna göre adayların hangi liseleri kazandıkları belli olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da yerleştirmeye esas 1. nakil süreci de başlayacak. Peki, Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Lise 1. Nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte LGS tercih sonuçları ve Nakil işlemleri hakkında merak edilenler...

Liseye yeni başlayacak olan adaylar 2020 LGS sınavı tercih sonuçlarını bekliyor. Tercih sürecindeki son aşama ise yarın gerçekleşiyor. Lise Geçiş Sınavı’na katılan adayların merakla beklediği sonuçlar açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise yerleştirme sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Ardından nakiller başlayacak.

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Sonuçların ardından nakil dönemi başlayacak. Nakil işlemi için tercih başvuruları, 10-14 Ağustos ve 17-21 Ağustos tarihlerinde 2 dönemde yapılacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercih edecek. Tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, nakil dönemlerinde tercih yapabilecek. Nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos ve 24 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS'DE YERLEŞEMEYENLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olanlara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek. Tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık liselere yönlendirilecek.