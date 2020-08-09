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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları ve Lise 1. Nakil işlemleri detayları

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları ve Lise 1. Nakil işlemleri detayları