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LGS soru kitapçığı yayınlandı! İşte 2021 LGS Sayısal ve Sözel cevap anahtarları!

06 Haziran 2021 Pazar - 17:52 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 17:53

Milli Eğitim Bakanlığı LGS Soru kitapçıklarını yayınladığını duyurdu. Adaylar, sayısal ve sözel ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr adresinden erişebilecek.


Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS Soru kitapçıklarını yayınladı. LGS sayısal ve sözel ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr adresinden erişebilecek.  
 
 
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
 
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
 
1 MİLYON 243 BİN 801 ÖĞRENCİ KATILDI!
 
Milli Eğitim Bakanlığı LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
 
2021 LGS, merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.  
 
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı.
 
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
Sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak.
 
 
 
 

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