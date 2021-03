Liselere Giriş Sınavı hakkındaki araştırmalar devam ediyor. LGS yaklaşırken, 8. sınıf öğrencileri sınavda hangi soruların sorulacağını araştırıyor. Bazı soru tarzlarında değişiklik yapılacağının belirtilmesinin ardından sınava yönelik merak arttı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilim Kurulunun önümüzdeki günlerde toplanacağı ve orta öğretim puanının dikkate alınıp alınmaması sınava ilişkin soruların neler olacağına dair görüşülecek. Peki, LGS’de dil bilgisi çıkacak mı 2021, dil bilgisi kalktı mı? 2021 LGS konuları nelerdir?

LGS'DE DİL BİLGİSİ ÇIKACAK MI 2021?

2021 yılında Liselere Giriş sınavında Türkçe'de dil bilgisinden soru sorulmayacağı bildirildi. Sınavda öğrencilerin muhakeme ve tahlili ölçmeye yönelik sorular sorulacak.

LGS ile ilgili merak edilen bir diğer konuda sınav sorularının içeriği. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta CNN TÜRK yayınında bu konuya değinmişti. Bu yıl Türkçede dilbilgisi sorusu sorulmayacak. Sınavda muhakeme ve tahlili ölçmeye dönük sorular olacak.

LGS’de NELER SORULACAK, HANGİ KONULAR OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Aileler bu yıl pandemi nedeniyle orta öğretim başarı puanının dikkate alınmamasını istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu talepleri Eğitim Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirecek. İlerleyen günlerde sınav kılavuzunda bu durum netleşmiş olacak. 6., 7., ve 8. sınıf notları ile belirlenen başarı puanıyla ilgili son durum yapılan çalışma sonucu netleşecek. Tavsiyelerin alınması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilim Kurulu toplanacak ve toplantıda tavsiye kararları değerlendirilecek. Orta öğretim başarı puanının dikkate alınıp alınmaması hangi konuların olup olmayacağı konusu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2021 LGS TÜRKÇE KONULARI

2021 LGS Merkezi Sınav Türkçe Konuları

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam,Mecaz Anlam, Terim Anlam)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Deyimler Atasözleri

Özdeyişler

1.2. Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

Örtülü Anlam

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar,

Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)

Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)

2021 LGS MATEMATİK KONULARI

2021 LGS Matematik Konuları aşağıdaki gibidir.

Üslü ifadelerKara köklü ifadeler

Çarpanlar

Olasılık

Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler

Veri Analizi

Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem

Geometrik Cisimler

Eşlik ve Benzerlik

Üçgenler

Dönüşüm Geometrisi

2021 LGS İNKILAP TARİH KONULARI

Milli Uyanış

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Bir Destan

ATATÜRK Dönemi

ATATÜRKÇÜLÜK

Demokratikleşme

Türk Dış Politika

ATATÜRK’ ün Ölümü

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

2021 LGS FEN BİLGİSİ KONULARI

İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu

Genetik Kod ve DNA

Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon

Biyoteknoloji ve Katılım

Basınç

Madde ve Endüstri/Doğası

Canlılar ve Yaşam

Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü

Fiziksel Olaylar

Elektrik Enerjisi ve Yükleri

2021 LGS İNGİLİZCE KONULARI

Adventures

Friendship

Teen Life

İn the Kitchen

On the Phone

The Internet

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

2021 LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

Kader ve Evrendeki Yasalar

Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

İnsan İradesi ve Kader

Allah’a Güvenmek

Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

Hac ve Kurban ibadeti

Zekat

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar