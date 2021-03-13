Liselere Giriş Sınavı hakkındaki araştırmalar devam ediyor. LGS yaklaşırken, 8. sınıf öğrencileri sınavda hangi soruların sorulacağını araştırıyor. Bazı soru tarzlarında değişiklik yapılacağının belirtilmesinin ardından sınava yönelik merak arttı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilim Kurulunun önümüzdeki günlerde toplanacağı ve orta öğretim puanının dikkate alınıp alınmaması sınava ilişkin soruların neler olacağına dair görüşülecek. Peki, LGS’de dil bilgisi çıkacak mı 2021, dil bilgisi kalktı mı? 2021 LGS konuları nelerdir?
LGS'DE DİL BİLGİSİ ÇIKACAK MI 2021?
2021 yılında Liselere Giriş sınavında Türkçe'de dil bilgisinden soru sorulmayacağı bildirildi. Sınavda öğrencilerin muhakeme ve tahlili ölçmeye yönelik sorular sorulacak.
LGS ile ilgili merak edilen bir diğer konuda sınav sorularının içeriği. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta CNN TÜRK yayınında bu konuya değinmişti. Bu yıl Türkçede dilbilgisi sorusu sorulmayacak. Sınavda muhakeme ve tahlili ölçmeye dönük sorular olacak.
LGS’de NELER SORULACAK, HANGİ KONULAR OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Aileler bu yıl pandemi nedeniyle orta öğretim başarı puanının dikkate alınmamasını istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu talepleri Eğitim Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirecek. İlerleyen günlerde sınav kılavuzunda bu durum netleşmiş olacak. 6., 7., ve 8. sınıf notları ile belirlenen başarı puanıyla ilgili son durum yapılan çalışma sonucu netleşecek. Tavsiyelerin alınması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilim Kurulu toplanacak ve toplantıda tavsiye kararları değerlendirilecek. Orta öğretim başarı puanının dikkate alınıp alınmaması hangi konuların olup olmayacağı konusu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
2021 LGS TÜRKÇE KONULARI
2021 LGS Merkezi Sınav Türkçe Konuları
1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam,Mecaz Anlam, Terim Anlam)
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler Atasözleri
Özdeyişler
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar,
Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)
Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)
2021 LGS MATEMATİK KONULARI
2021 LGS Matematik Konuları aşağıdaki gibidir.
Üslü ifadelerKara köklü ifadeler
Çarpanlar
Olasılık
Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler
Veri Analizi
Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem
Geometrik Cisimler
Eşlik ve Benzerlik
Üçgenler
Dönüşüm Geometrisi
2021 LGS İNKILAP TARİH KONULARI
Milli Uyanış
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Bir Destan
ATATÜRK Dönemi
ATATÜRKÇÜLÜK
Demokratikleşme
Türk Dış Politika
ATATÜRK’ ün Ölümü
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
2021 LGS FEN BİLGİSİ KONULARI
İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu
Genetik Kod ve DNA
Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon
Biyoteknoloji ve Katılım
Basınç
Madde ve Endüstri/Doğası
Canlılar ve Yaşam
Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü
Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisi ve Yükleri
2021 LGS İNGİLİZCE KONULARI
Adventures
Friendship
Teen Life
İn the Kitchen
On the Phone
The Internet
Tourism
Chores
Science
Natural Forces
2021 LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
İnsan İradesi ve Kader
Allah’a Güvenmek
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac ve Kurban ibadeti
Zekat
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar