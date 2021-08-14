Levent Ülgen o paylaşıma ateş püskürdü: Ahlaksızlık

Oyuncu Levent Ülgen, sosyal medyada hakkında çıkan yalan haberlere ateş püskürdü. Bir hesaptan paylaşılan ve Levent Ülgen'e ait olduğu iddia edilen fotoğraf görenler şok etti. Ülgen, "Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" paylaşımına isyan etti.

Son dönemde pek çok sanatçının sağlık durumuyla ilgili çıkan asılsız söylentilere bir yenisi daha eklendi. Sinema ve dizi oyuncusu Levent Ülgen hakkında şoke eden bir paylaşım yapıldı.

Ülgen, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan, "Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" paylaşımına büyük tepki gösterdi.

Levent Ülgen yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum."

Ayrıca ülkemiz son zamanlarda birçok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…"

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Ülgen, 2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı.

2008-2012 yılları arası Kanal D 'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandıran Ülgen, 2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırdı.

Ülgen, 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk " dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırırken son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynadı.