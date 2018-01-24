Lavrov ve Tillerson Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Görüş alışverişinde bulundukları belirtilen iki ismin gündeminde Kuzey Kore de vardı.

