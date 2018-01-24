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Lavrov ve Tillerson Suriye'yi görüştü

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 17:09 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 17:33

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Görüş alışverişinde bulundukları belirtilen iki ismin gündeminde Kuzey Kore de vardı.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson  ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarla  ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
 
Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ve Viyana’da yapılacak görüşmelere ilişkin istişarelere de devam eden iki bakanın  görüşmesinde, Lavrov'un, Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesinin  önemini vurguladığı kaydedildi.
 
Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede,  Kuzey Kore’ye yönelik sert söylemlere ve artan gerginliğe yönelik Rusya’nın duyduğu endişenin iletildiği belirtildi.
 
  

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