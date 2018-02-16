Lavrov ABD'nin kirli planını açıkladı

Lavrov ABD'nin kirli planını açıkladıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’nin büyük bir kısmını ülkenin geri kalanından ayırmak ve burada Kürtlerin desteğiyle özerk bir oluşum kurmak istediğini söyledi.

