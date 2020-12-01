Laminate veneer nedir, hangi tedavilerde kullanılır?

Laminate veneer en çok gülüş esnasında çıkan ön bölgedeki dişlere uygulanan minimal invaziv bir yöntemdir. Maksimum gülüş estetiği sağlamak amacıyla uygulanır. Bu yüzden dişlerde bazen hiç madde kaybı olmadan bazen de çok az milimlerde madde kaybı olarak uygulanan yaprak porselenlerdir. Dişlerdeki oran bozuklukları, hafif çapraşıklıklar, dişlerdeki uzun süreli geçirilemeyen renklenmeler ve dişlerdeki hafif aralıklar laminate veneer ile giderilmektedir.