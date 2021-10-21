Ekim ayının sonuna yaklaşırken KYK burs ve kredi başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvurularının ardından kredi ve burs için de öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Lisans ve önlisans öğrencileri KYK başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? 2021- 2022 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman başlıyor? İşte KYK bursu ile ilgili tüm detaylar...

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için KYK bursu bekleyişi de başladı. KYK bursu ile ilgili gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Karşılıksız geri ödemesiz (burs) ve karşılıklı geri ödemeli (kredi) şeklinde alınacak olan bursları alabilecek öğrenciler başvuru süreci ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? 2021- 2022 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman başlıyor? İşte KYK bursu ile ilgili tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Burs ve kredi başvuruları için tarih belli olmadı. Yapılan açıklamada "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." denildi.

Geçtiğimiz yıl Ekim sonunda başlayan KYK burs başvurularının ay sonunda netleşmesi bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza , mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR? 2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle: KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL, KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL, KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez),

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir,

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.