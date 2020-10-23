KYK borçları yapılandırma paketi kapsamında siliniyor mu? KYK affı gelecek mi? Borcu olanlar KYK borçlarına af talep ediyor!

KYK borçları siliniyor mu? Yapılandırma paketi kapsamında gündemden olan maddelerden biri KYK borcu. KYK borcu olanlar, borçların silinip silinmeyeceğini merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile en kapsamlı yapılandırma paketi olarak anılan paket için çalışmalar başladı. Öğrenim kredisi ve KYK borçlarının da yer aldığı paketin içeriği merak ediliyor. Peki KYK affı gelecek mi?

KYK borçlarının durumu merak ediliyor. Üniversite eğitimleri süresince devletten öğrenim kredisi alan öğrenciler eğitimleri tamamlandıktan sonra, bu kredileri geri ödüyor. Kredi ödeme konusunda zorluk yaşayan öğrenciler kredi borçlarını geciktirmeleri takdirde bir de borçlarına faiz ekleniyor. Borçlara faizler de eklenince öğrenciler borçların ve faizlerin silinmesini talep ediyor. Uzun bir süredir KYK borçlarının silinmesini ve ya da yapılandırılması bekleyen öğrenciler yeni yapılandırma paketini yakından takip ediyor. Peki, KYK borçları siliniyor mu? KYK borçlarına af veya yapılandırma geliyor mu?

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 500 milyar TL’lik yapılandırma paketi çalışmaları başladı. Paket kapsamında KYK borçlarının tamamen silinmeyeceği, öğrenim kredisi borcu olanlar için yeniden yapılandırmanın paket kapsamına dahil edileceği belirtiliyor.

KYK BORÇLARI 1 YIL ERTELEME GELEBİLİR!

KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası taksitler için 1 yıl da erteleme kararı konuşuluyor.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

KYK borçları öğrenci mezun olduktan 2 yıl sonra başlıyor. Kredi borcu ise TÜİK’in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanıyor. İş bulamayanlar için ayrıca borç 1 yıl ertelenebiliyor. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanıyor.