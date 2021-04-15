Kuzu incikli İstanbul pilavı nasıl yapılır? Kuzu incikli İstanbul pilavı tarifi

Ramazan demek bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek! İster 1 tas çorba olsun, ister mükellef bir sofra! Hazırlanan yemeğin lezzeti bir başka, kurulan sofranın huzuru bambaşka olur! Bu Ramazan'da da haftanın 6 günü iftar sofralarımızı hep beraber kuracağız! Lezzetli sofralar için tek yapmanız gereken "Arda'nın Ramazan Mutfağı"nı izlemek!
Kuzu İncikli İstanbul Pilavı nasıl yapılır?
Kuzu incik
MALZEMELER
3 adet iri boy kuzu incik
2 litre su
Tuz
Tane karabiber
2 adet defne yaprağı
İstanbul pilavı
MALZEMELER
1 avuç kabuksuz çiğ badem
1 avuç tuzsuz pirinç Antep fıstığı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 su bardağı pirinç
3/4 su bardağı haşlanmış bezelye
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 tatlı kaşığı toz tarçın
Tuz
Karabiber
1,5 su bardağı et suyu
1-1.5 su bardağı su