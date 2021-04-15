15 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 -0.09 EURO 9,7230 0.42
USD 8,1050 0.43 ALTIN 456,800 1.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kuzu incikli İstanbul pilavı nasıl yapılır? Kuzu incikli İstanbul pilavı tarifi

15 Nisan 2021 Perşembe - 16:44 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 16:50

Ramazan demek bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek. İster 1 tas çorba olsun, ister mükellef bir sofra. Hazırlanan yemeğin lezzeti bir başka, kurulan sofranın huzuru bambaşka olur! İşte bugün ne yapsam diye düşünenler için kuzu incikli İstanbul pilavı tarifi... Kuzu incikli İstanbul pilavı nasıl yapılır?


Ramazan demek bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek! İster 1 tas çorba olsun, ister mükellef bir sofra! Hazırlanan yemeğin lezzeti bir başka, kurulan sofranın huzuru bambaşka olur! Bu Ramazan'da da haftanın 6 günü iftar sofralarımızı hep beraber kuracağız! Lezzetli sofralar için tek yapmanız gereken "Arda'nın Ramazan Mutfağı"nı izlemek!
 
Kuzu İncikli İstanbul Pilavı nasıl yapılır?
 
Kuzu incik
 
MALZEMELER
 
3 adet iri boy kuzu incik
2 litre su
Tuz
Tane karabiber
2 adet defne yaprağı
 
İstanbul pilavı
 
MALZEMELER
 
1 avuç kabuksuz çiğ badem
1 avuç tuzsuz pirinç Antep fıstığı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 su bardağı pirinç
3/4 su bardağı haşlanmış bezelye
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 tatlı kaşığı toz tarçın
Tuz
Karabiber
1,5 su bardağı et suyu
1-1.5 su bardağı su
 
 
 

Ramazan'da tasarruf etmenin püf noktaları için tıklayın!

ETİKETLER

Kuzu incikli İstanbul pilavı Kuzu incikli İstanbul pilavı nasıl yapılır Kuzu incikli İstanbul pilavı tarifi iftar yemekler ramazan sofrası
Ramazan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.