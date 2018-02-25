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Kuzey Kore heyeti Güney Kore'de

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 14:44 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 14:44

Kuzey Koreli üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Güney Kore'de Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılacak.


Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Koreli General Kim Yong-chol'un  da aralarında bulunduğu heyet, PyeongChang şehrindeki Kış Olimpiyatları'nın  kapanış töreni için sınırdaki Paju'dan Güney Kore'ye giriş yaptı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump da kapanış  töreninde bulunacak.
 
Öte yandan, Güney Kore'nin Gangwon Valisi Choi Munsun, yaptığı  açıklamada, 2021 Asya Kış Oyunları'nı Kuzey Kore ile ortaklaşa  düzenleyebileceklerini belirtti. 
 
Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim  Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet  gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını  açıklamasıyla başlamıştı.
 
Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri  kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.
 
İki ülke heyetlerinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)  gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun  katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında  yürümesi kararlaştırılmıştı.
 
Ayrıca, PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'ta düzenlenen açılış  törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ile ABD  Başkan Yardımcısı Mike Pence de katılmıştı.
 
Törende Yo-jong, Pence'nin arkasına oturmuş ancak ikili görüşme  olmamıştı.  
 

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