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Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 18:20 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 18:20

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), uluslararası yaptırımların temel insani yardımların Kuzey Kore'ye erişimini geciktirmesinden dolayı bu ülkede 60 bin çocuğun açlıktan dolayı ölümün eşiğinde olduğunu açıkladı.


UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Omar Abdi, Birleşmiş Milletler (BM)  Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Güvenlik  Konseyi kararı doğrultusunda Kuzey Kore'ye insani yardım operasyonlarının  yaptırımdan muaf olduğunu belirtti.
 
Kuzey Kore'ye uygulanan ambargonun delinmemesi için insani yardım  operasyonu içinde yer alan bankalar ve kargo şirketlerinin çok titiz davrandığını  söyleyen Abdi, bu prosedürün ülkeye giden BM yardımlarının gecikmesine yol  açtığına dikkati çekti.
 
UNICEF Acil Durum Programı Direktörü Manuel Fontaine da bu yıl Kuzey  Kore'de 60 bin çocuğun şiddetli beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya kalacağını  tahmin ettiklerini vurgulayarak, protein ve kalori eksikliğinden kaynaklanan  yetersiz beslenmenin çocukları ölüme götürebileceği uyarısında bulundu.
 
 48 milyon çocuk için 3,6 milyar dolar yardım çağrısı
 
Bugün açıklanan UNICEF'in 2018 çocuklara insani yardım raporunda,  Suriye, Yemen ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 51 ülkeden 48  milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,6 milyar dolarlık yardım çağrısında  bulunulmuştu.
 
BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana nükleer  faaliyetleri nedeniyle ambargo uyguluyor. Konsey, son olarak geçen yıl mart  ayında Kuzey Kore'ye bugüne kadarki en ağır yaptırımları içeren 2270 sayılı  kararı kabul etmişti.
 
Konsey geçen eylül ayında Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına  sınırlama getiren, doğalgaz ve tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep  eden BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını oy birliğiyle benimsemişti.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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