Kuzey Irak çok kötü durumda!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iç ve dış toplam borcu yaklaşık 27 milyar dolara ulaşırken, Bağdat ile Erbil arasında devam eden anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması önündeki en büyük engelin petrol olduğu belirtiliyor.

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi Milletvekili Ali Heme Salih, "2014 yılından bu yana çeşitli konularda yaşadığı ihtilaflar nedeniyle Irak merkezi hükümetinden bütçe ve memur maaşlarını alamayan Erbil , büyük bir borç batağında." dedi.

Erbil'in 2014'ten bu yana bağımsız bir şekilde ihraç ettiği petrol gelirleriyle ayakta durmaya çalıştığını belirten Salih, "Mali durum hiç iç açıcı değil. Erbil'in iç ve dış borcu 27 milyar dolara ulaştı." şeklinde konuştu.

Erbil ile Bağdat 'ın uzlaşamaması durumunda bölgeyi büyük bir felaketin beklediği uyarısında bulunan Salih, "Şu anda büyük bir borç altındayız. IKBY, 2021 yılına kadar çıkaracağı petrolü satarak parasını peşinen almış. Ancak borçlarını ödeyecek durumda değil." diye konuştu.

Mevcut krizin derinleşmesinde petrol gelirlerindeki düşüşün etkili olduğunu aktaran Salih, Erbil'in günlük 250 bin varil petrol ihraç ederek hem memur maaşlarını hem de borçlarını nasıl ödeyeceğinin kafalarda büyük soru işareti oluşturduğunu dile getirdi.

Irak merkezi hükümetinin 16 Ekim 2017'de düzenlediği operasyon neticesinde Kerkük'ün tamamında kontrolü sağlanmasının ardından Erbil, günlük 300 bin varil petrol çıkarılan iki önemli kuyuyu kaybetmişti. Böylelikle IKBY'nin günlük petrol ihracatı 250 bin varile kadar düşmüştü.

ERBİL VE BAĞDAT'IN UZLAŞAMAMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ "PETROL"

IKBY meclisindeki Sanayi, Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Şerko Cevdet de petrol konusunun Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti.

Cevdet, şunları kaydetti:

"Petrol konusu, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü önündeki en önemli engel. Erbil ve Bağdat aralarındaki anlaşmazlıklarda yüzde 70 oranında prensipte anlaşmış durumda. Ancak IKBY'nin bağımsız bir şekilde yaptığı petrol anlaşmaları meselesi henüz çözüme kavuşmuş değil. IKBY'nin bağımsız olarak yaptığı petrol anlaşmaları ve uluslararası petrol şirketlerine verdiği taahhütleri var. Tüm bunlar çözüm bekliyor."

ERBİL İLE BAĞDAT ARASINDAKİ SORUNLAR

IKBY'nin Ocak 2014'te Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerilim, Irak merkezi hükümetinin bütçede kesintiye gitmesiyle daha da tırmanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve dünya ham petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetimi, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandumla hem Bağdat hem de komşu ülkelerle ilişkilerini ciddi şekilde zedelemişti.

Erbil ile Bağdat arasındaki gerginlik, gayrimeşru referandumun ardından Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çıkarılmasıyla zirveye ulaşmış, Erbil yönetimi önemli petrol kuyularını kaybederek, ciddi gelir daralması ile karşı karşıya kalmıştı.