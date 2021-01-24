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Kuzey Akım 2 projesinde inşaat tekrar başladı

AA |  24 Ocak 2021 Pazar - 23:25 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 23:25

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna boru döşeme gemisinin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin inşasında tekrar çalışmaya başladığı bildirildi.


Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan  açıklamada, Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar  başladığı belirtildi.
 
Rus enerji şirketi Gazprom, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım  2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin siyasi baskı gibi zorluklar nedeniyle askıya  alınma veya iptal edilme riskinin bulunduğunu belirtmişti.
 
Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık  2019'da durdurulmuştu.
 
Kuzey Akım 2 projesi
 
Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde  94'ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus  gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.
 
ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı  projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie,  Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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