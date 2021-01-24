Kuzey Akım 2 projesinde inşaat tekrar başladı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna boru döşeme gemisinin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin inşasında tekrar çalışmaya başladığı bildirildi.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin siyasi baskı gibi zorluklar nedeniyle askıya alınma veya iptal edilme riskinin bulunduğunu belirtmişti.

Projenin inşaatı ABD 'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya 'ya sevk edilmesi planlanıyor.