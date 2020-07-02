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Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın ortak petrol sahası Hafci'de üretim tekrar başladı

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 21:45 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 21:45

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci petrol sahasında üretime tekrar başlandığı açıklandı.


Kuveyt Körfez Petrol Şirketi Ajansı CEO'su Abdullah es-Sumayti,  yaptığı basın açıklamasında, Hafci Operasyonları Ortak İcra Komitesinin kararıyla  bir aydır üretim yapılmayan Hafci petrol sahasında üretimin dünden itibaren  yeniden başladığını ifade etti.
 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı petrol üretici  ülkelerden oluşan 23 ülkenin yer aldığı OPEC  grubu, 6 Haziran'da ham petrol  piyasasında fiyat istikrarını sağlamak için uygulanan 9,7 milyon varillik petrol  kesintisi anlaşmasını temmuz sonuna kadar uzatma kararı almıştı.
 
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ise 8 Haziran'da  yaptığı açıklamada, gönüllü petrol kesintisinin hedefine ulaştığını ve ülkesinin  haziran sonrası petrol üretiminde kesintiye gitmeyeceğini duyurmuştu.
 
Hafci'de 5 yıllık aranın ardından nisanda üretime başlanmıştı
Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın ortak petrol sahası Hafci'de iki ülkenin  ortak kararıyla yaklaşık 5 yıllık aranın ardından nisan ayı başında tekrar  üretime başlamıştı.
 
Söz konusu iki ülke arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci ve Vefra  petrol sahalarının günlük 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.
 
OPEC üyesi iki ülke, 2014'te çevresel nedenlerle Hafci'yi, 2015'te de  işletmede yaşanan engeller nedeniyle Vefra'yı kapatmıştı.
 

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Kuveyt Suudi Arabistan petrol
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