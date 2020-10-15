Kurumlar Vergisi'ne indirim geliyor! Hükümet harekete geçti...

Ekonomiyi canlandırmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek amacıyla harekete geçen hükümet, Kurumlar Vergisi oranında indirim için çalışma başlattı. Peki, Kurumlar Vergisi'ne indirim gelecek mi? İşte Kurumlar Vergisi indirimi oranları ve vergi indiriminin detayları...

Hükümet, 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Kurumlar Vergisi'nde indirime gitmeyi planlıyor. Ekonominin canlanması, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik amacıyla harekete geçen hükümet, kurumlar vergisi oranında indirim için çalışma başlattı. Peki, Kurumlar Vergisi'ne indirim gelecek mi? İşte Kurumlar Vergisi indirimi oranları ve vergi indiriminin detayları...

Hükümetin 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere kurumlar vergisinde indirim anlamına gelen ‘sürpriz bir oran’ üzerinde çalıştığı belirtildi. Kurumlar Vergisi'nde oran, ciro kriterleri baz alınarak yüzde 15 ile 18 arasında değişecek. Bu kapsamda uygulanacak oranlara 10 milyon lira sınırı getirileceği öğrenildi.

Ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim yapmak için çalışma başlattı.

KURUMLAR VERGİSİ'NE İNDİRİM GELECEK Mİ?

İş dünyasının kurumlar vergisi oranında indirim talebinin, hükümette karşılık bulduğu, 2021 ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı konusunda sürpriz bir indirim yapılacağı öğrenildi. Dünya’dan Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre önümüzdeki yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 15-18 aralığında uygulanması planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre küresel salgının da etkisiyle ekonomi ve piyasalarda yaşanan sıkışıklığı aşmaya yönelik önlem almak isteyen hükümet, bu defa kurumlar vergisi oranında indirim için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma 2021 yılı ve sonrası için ciro bazında kurumlar vergisi oranı uygulamasına geçilecek bir hazırlığı kapsıyor.

KURUMLAR VERGİSİ'NDE CİRO SINIRI

Kurumlar Vergisi'nde ciro bazlı sisteme geçilerek, Kurumlar Vergisi'ni yüzde 15 düzeyine düşürme yönünde hazırlıklar yapılıyor. İndirim uygulaması için 10 milyon lira ciro sınırı getirilmesi planlanıyor.

VERGİ İNDİRİMİ İÇİN EKİM AYI İŞARET EDİLİYOR

Sürpriz vergi indiriminin iş dünyasında memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Konu ile ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak ekim ayı içinde yasalaştırılması düşünülüyor.

GEÇİCİ OLARAK YÜZDE 22’YE ÇIKARILMIŞTI 2017 yılında yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20‘den yüzde 22’ye çıkarıldı. Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık’ta sona eriyor. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.