Kurumlar Vergisi'ne indirim geliyor! Hükümet harekete geçti...

Hükümet, 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Kurumlar Vergisi'nde indirime gitmeyi planlıyor. Ekonominin canlanması, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik amacıyla harekete geçen hükümet, kurumlar vergisi oranında indirim için çalışma başlattı. Peki, Kurumlar Vergisi'ne indirim gelecek mi? İşte Kurumlar Vergisi indirimi oranları ve vergi indiriminin detayları...
Hükümetin 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere kurumlar vergisinde indirim anlamına gelen ‘sürpriz bir oran’ üzerinde çalıştığı belirtildi. Kurumlar Vergisi'nde oran, ciro kriterleri baz alınarak yüzde 15 ile 18 arasında değişecek. Bu kapsamda uygulanacak oranlara 10 milyon lira sınırı getirileceği öğrenildi.
Ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim yapmak için çalışma başlattı.
KURUMLAR VERGİSİ'NE İNDİRİM GELECEK Mİ?
İş dünyasının kurumlar vergisi oranında indirim talebinin, hükümette karşılık bulduğu, 2021 ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı konusunda sürpriz bir indirim yapılacağı öğrenildi. Dünya’dan Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre önümüzdeki yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 15-18 aralığında uygulanması planlanıyor.
Edinilen bilgilere göre küresel salgının da etkisiyle ekonomi ve piyasalarda yaşanan sıkışıklığı aşmaya yönelik önlem almak isteyen hükümet, bu defa kurumlar vergisi oranında indirim için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma 2021 yılı ve sonrası için ciro bazında kurumlar vergisi oranı uygulamasına geçilecek bir hazırlığı kapsıyor.
KURUMLAR VERGİSİ'NDE CİRO SINIRI
Kurumlar Vergisi'nde ciro bazlı sisteme geçilerek, Kurumlar Vergisi'ni yüzde 15 düzeyine düşürme yönünde hazırlıklar yapılıyor. İndirim uygulaması için 10 milyon lira ciro sınırı getirilmesi planlanıyor.
VERGİ İNDİRİMİ İÇİN EKİM AYI İŞARET EDİLİYOR
Sürpriz vergi indiriminin iş dünyasında memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Konu ile ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak ekim ayı içinde yasalaştırılması düşünülüyor.
GEÇİCİ OLARAK YÜZDE 22’YE ÇIKARILMIŞTI
2017 yılında yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20‘den yüzde 22’ye çıkarıldı. Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık’ta sona eriyor. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.
İŞ DÜNYASI İNDİRİMİN YATIRIMLARI ARTTIRACAĞI GÖRÜŞÜNDE
Ekonomi yönetiminin 10 milyon liranın üzeri ciroya kurumlar vergisini indirme hazırlıkları tartışılıyor. Detayları henüz netleşmeyen yeni vergi sistemine, kriterin sadece ciroyla sınırlı olduğu gerekçesiyle vergi uzmanları temkinli yaklaşırken, iş dünyası bu kararın yatırımları artıracağı görüşünde.
İndirim uygulaması için 10 milyon lira ciro sınırı getirilecek. Yapılan hazırlıklar, vergi uzmanları tarafından özellikle 'ciro kriteri' bakımından temkinle karşılanırken iş dünyasından destek gördü.
2017 yılından itibaren 3 yıllık süre için yüzde 20’den yüzde 22’ye yükseltilen kurumlar vergisinde, süre 31 Aralık 2020’de doluyor. 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere bir çalışma başlatan ekonomi yönetimi, yeni dönemde, gelir vergisinde olduğu gibi kurumlar vergisinde de kademeli bir sisteme geçmeyi planlıyor. Edinilen bilgilere göre yeni dönemde kurumlar vergisinde oran, ciro kriterlerine göre yüzde 15 ile yüzde 18 arasında değişecek. Bu kapsamda 10 milyon lira sınırı baz alınarak şirketler yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek. Ancak halen vergisini düzenli ödeyen mükelleflere uygulanan 5 puanlık indirimin, yeni vergi oranıyla birlikte uygulanıp uygulanmayacağı ise bilinmiyor. Küresel salgının da etkisiyle ekonomi ve piyasalarda yaşanan sıkışıklığı aşmaya yönelik önlem almak üzere yapılan bu çalışmanın ekim ayı içinde yasalaştırılması bekleniyor.
Detayları henüz netleşmeyen yeni vergi sistemine, kriterin sadece ciroyla sınırlı olduğu gerekçesiyle vergi uzmanları temkinli yaklaşırken, iş dünyası bu kararın yatırımları artıracağı ve Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan büyüme hedefine katkı sağlayacağı görüşünü savundular.
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak bütün vergi türlerinde vergi adaletinin sağlanması gerektiğine inandıklarını bildirdi. “Genellikle ödeme gücü ilkesi gözetmeksizin alınan dolaylı vergilerle kıyaslandığında; doğrudan vergilerin daha verimli, adil ve yaygın olduğunu görüyoruz” diyen Kaan, “Ödeme gücüne göre alınarak mali ve finansal altyapımızda oldukça önemli bir yeri bulunan kurumlar vergisinde adaletin sağlanmasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda, kurumlar vergisinin tüzel kişiliklerin hukuki yapı farklılıklarından kaynaklanan eşitsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde biçimlendirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz” dedi. Azgelişmiş bölgelerdeki indirimli kurumlar vergisinin daha fazla mükellefi kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine inandıklarının altını çizen Kaan, halen yüzde 22 olan kurumlar vergisinin alt dilime çekilmesinin iş dünyasını ciddi bir mali yükten kurtaracağını bildirdi. Bu düzenlemenin COVID-19’un finansal durumlarda oluşturduğu tahribatın telafi edilmesinde önemli rol oynayacağını dile getiren Kaan, “Kurumlar vergisinde yapılacak bu düzenlemenin, gerek yurtiçi yatırımlar gerekse doğrudan yabancı yatırımları teşvik edeceğini ve böylece istihdam artışında belirgin bir etkisi olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Kaan, kurumlar vergisinde 2021 yılı itibariyle yapılacak ciddi indirimin, büyük ya da küçük ayırt etmeksizin bütün işletmelerin finansal anlamda elini rahatlatacağını ve yüzde 5.8’lik büyüme hedefinde kritik bir rol oynayacağını anlattı.
“KURUMLAR VERGİSİ VE KOBİ VERGİLERİNDE İNDİRİME GİDİLMESİ ZORUNLULUK”
1980’li yıllarda ABD’de Ronald Reagan ve İngiltere’de Margaret Thatcher döneminden başlayarak vergi oranlarında indirimlere gidildiğini hatırlatan TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, indirimde düşük ama etkin vergi oranlarıyla daha yüksek oranlı vergi hasılatı elde edileceğine yönelik kuramsal yaklaşımın etkili olduğunu söyledi. Türkiye’de ise 2006 yılında yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilen kurumlar vergisinin, 2018-2020 dönemi için yüzde 22’ye çıkarıldığını hatırlatan Kartaloğlu, kurumlar vergisi yüksek ülkelerde indirim çalışmalarıyla Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik istisnaların artarak devam ettiğini belirtti. Bugün yüzde 30’un üzerinde vergi uygulayan sadece Fransa ve Portekiz’in kaldığını, Macaristan’ın ise yüzde 9 ile en düşük vergi uygulayan ülke olduğu bilgisini veren Emre Kartaloğlu, Türk şirketlerinin uluslararası rekabeti açısından vergi oranlarında indirime gidilmesinin olumlu bir gelişme olacağını söyledi.
Ayrıca KOBİ’lere yönelik olarak genel orandan daha düşük bir kurumlar vergisi belirlenmesinin, ekonominin can damarı olan KOBİ’leri teşvik eden bir gelişme olduğunu ve birçok ülkenin bunu uyguladığını kaydeden Kartaloğlu, “Kurumlar vergisi oranlarında ve özellikle KOBİ’lerin vergi oranlarında indirime gidilmesinin bir zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede istihdam ve üretime olumlu etki sağlanabilecektir” diye konuştu.