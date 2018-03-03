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Kürtler "Bağdat"tan çekilmeyi planlıyor

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 21:51 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 21:51

Irak'ta Kürtler, 2018 yılı bütçesinin boykotlarına rağmen meclisten geçirilmesinin ardından Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı makamını bırakma ve siyasetten tümüyle çekilmeyi planlıyor.


Kürt Milletvekili Adil Nuri, Bağdat'ta bazı basın organlarına yaptığı  açıklamada, "Kürtler olarak Bağdat'taki tüm siyasetten çekilme seçeneğini  değerlendiriyoruz. Buna Cumhurbaşkanlığı makamıyla bakanlıkları bırakma da  dahil." dedi.
 
Muhtemel çekilme planının boykotlarına rağmen geçirilen bütçenin yanı  sıra birçok faktörün olduğunu savunan Nuri, "Ortaklarımız siyasetten çekilme  dışında bize başka seçenek bırakmadı." ifadesini kullandı.
 
Irak'ta siyasi krize dönüşen, Erbil'in payının düşürüldüğü ve "kemer  sıkma" içeren 2018 yılı bütçesi, Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen  mecliste onaylandı. 
 
Irak meclisinde farklı grupların paylarına itirazları nedeniyle birçok  kez ertelenen oturumların ardından yapılan oylamada bütçe, oy çokluğuyla geçti.
 
Yaklaşık 104 trilyon dinar (88 milyar dolar) olarak belirlenen  bütçede, 10 milyar dolar civarında açık bulunduğu belirtiliyor.
 
Söz konusu bütçede petrol satışı varil başına 46 dolar olarak  hesaplanırken, günlük 250 bin varili Kerkük’ten olmak üzere 3,88 milyon varil  petrol ihracatı yer alıyor.
 
Kürt milletvekilleri, önceki yılların aksine Irak Kürt Bölgesel  Yönetimi’ne (IKBY) ayrılan bütçe payının yüzde 17 değil, yüzde 12,6 olarak  kararlaştırılmasından dolayı meclisin bütçe oturumlarını boykot etti.
 
Irak'ta daha önceki yıllarda yapılan bütçeler, daha çok özellikle  Bağdat ve Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz  konusu ittifaklar sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17’lik gibi önemli bir pay  alıyordu.

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