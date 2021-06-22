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Kurban Bayramı tatili ile ilgili son dakika açıklaması! 11 gün...

22 Haziran 2021 Salı - 15:28 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 15:28

Kurban Bayramı tatili ile ilgili flaş gelişme! Kurban Bayramı tatili 19 Temmuz Pazartesi'nden başlayarak bayramın son günü olan 23 Temmuz Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Fakat pazartesi ve cuma sonrasının hafta sonuna denk gelmesi Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarıyor. Vatandaşlar ise 15 Temmuz tatili ile Kurban Bayramı tatilini birleştirerek 11 gün izin yapmak istiyor. Konu ile ilgili henüz karar verilmiş değil. İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili tüm detaylar...


Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak. 
 
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.
 
İşte Kurban Bayramı tarihleri...
 
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
 
TURİZMCİLERİN TALEBİ UZATILMASINDAN YANA
 
Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.
 
Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu. 
 
TİCARET TARAFINDAN KARŞI TALEP 
 
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.
 
Uzun tatil süresinin "üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini" belirten Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" değerlendirmesinde bulundu.
 
 
 

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